Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Agios Nikolaos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$421,359
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти