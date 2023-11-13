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Виллы в Agia Triada, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Angelochori, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Angelochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€970,000
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