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Виллы в Агиа Галини, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
€1,75 млн
Realting.com
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