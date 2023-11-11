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Коттеджи в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в подлость, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
подлость, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
€250,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Лестница, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Лестница, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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