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Магазины в Вильгельмсхафен, Германия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
€3,25 млн
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
€16,50 млн
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Realting.com
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