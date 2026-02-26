Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Фельберт
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Фельберт, Германия

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Фельберт, Германия
Пентхаус 2 комнаты
Фельберт, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
🏡 Продаётся прекрасно ухоженная 2-комнатная квартира на мансардном этаже в отличном районе Ф…
$129,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти