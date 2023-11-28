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Дома в Рейнланд-Пфальц, Германия

4 объекта найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€260,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
€575,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Dellfeld, Германия
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€219,000
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Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Бухгольц, Германия
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
€3,40 млн
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Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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