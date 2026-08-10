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Инвестиционная недвижимость в Рейнланд-Пфальце, Германия

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коммерческая недвижимость
11
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2 объекта найдено
Инвестиционная 12 500 м² в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная 12 500 м²
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
$4,43 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 12 500 м² в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная 12 500 м²
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
$4,76 млн
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