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Кондоминиумы в Ганновере, Германия

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2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 3 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$584,218
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Кондо 2 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$464,181
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ганновере, Германия

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