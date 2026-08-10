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Квартиры в Ганновере, Германия

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Ганновер
6
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10 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 3 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$584,218
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Квартира 2 комнаты в Ганновер, Германия
Квартира 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. 2…
$524,851
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Студия 1 спальня в 14, Германия
Студия 1 спальня
14, Германия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$185,906
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Leinhausenpark, Германия
Квартира 2 спальни
Leinhausenpark, Германия
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$499,622
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Квартира 3 спальни в Hupede, Германия
Квартира 3 спальни
Hupede, Германия
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$582,001
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$172,718
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Квартира 2 спальни в Зельце, Германия
Квартира 2 спальни
Зельце, Германия
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
$522,860
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Кондо 2 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$464,181
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Студия 1 спальня в 6, Германия
Студия 1 спальня
6, Германия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$354,383
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$329,245
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