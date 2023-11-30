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Пентхаусы в Франкфурт-на-Майне, Германия

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4 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
€3,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
€1,86 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни в Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€6,90 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 253 м²
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Франкфурт-на-Майне, Германия

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