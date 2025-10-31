Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Йюхен, Германия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Йюхен, Германия
Дом 3 комнаты
Йюхен, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: дом построен в 2017 году (объект ухожен) площадь дома 140 м2 площ…
$917,825
