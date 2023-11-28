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Доходные дома в Гамбург, Германия

коммерческая недвижимость
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
€4,70 млн
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