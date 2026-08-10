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Доходные дома в Гамбурге, Германия

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2 объекта найдено
Доходный дом 980 м² в Гамбург, Германия
Доходный дом 980 м²
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
$5,42 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Доходный дом 980 м² в Гамбург, Германия
Доходный дом 980 м²
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
$5,46 млн
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