  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гельзенкирхен
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Гельзенкирхене, Германия

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Светлая квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Ц…
$84,532
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютная квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Це…
$96,272
Параметры недвижимости в Гельзенкирхене, Германия

