Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Фрайбург
  4. Жилая

Жилье во Фрайбурге, Германия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Фрайбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Фрайбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
$390,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 3 комнаты в Фрайбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Фрайбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
$464,202
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости во Фрайбурге, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти