Жилой комплекс Kobuleti Resort

Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв. м реализованной недвижимости в Грузии. Комплекс предлагает эксклюзивную инфраструктуру, закрывающую все потребности резидентов в здоровье, отдыхе и комфорте:
Lifestyle-сервис: Услуги консьержа, клининг и эксклюзивный трансфер в Батуми на яхте несколько раз в день.
Комплекс расположен в тихом зеленом районе Кобулети. Вы получаете доступ к 10+ километрам чистых пляжей и реликтовой природе, находясь всего в шаге от главных точек притяжения:
Цены на недвижимость здесь на 10–30% ниже, чем в Батуми, что обеспечивает комфортный порог входа для инвесторов. Проект демонстрирует высокую капитализацию. С момента старта продаж Блока А средняя цена квадратного метра выросла на 28,9% (с $1080 до $1490) за год. Планировки:
Кроме того, это 7 500 кв. м рекреационных зон, 4 000 кв. м озелененных террас и ваш личный оазис спокойствия. Выбирайте высокое качество жизни и разумные инвестиции!