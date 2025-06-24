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Жилой комплекс Kobuleti Resort

Кобулети, Грузия
от
$43,750
BTC
0.5203975
ETH
27.2762600
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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ID: 38225
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Кобулети
  • Адрес
    улица Мемеда Абашидзе, 128

О комплексе

Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв. м реализованной недвижимости в Грузии. Комплекс предлагает эксклюзивную инфраструктуру, закрывающую все потребности резидентов в здоровье, отдыхе и комфорте:

 

  • Клиника биохакинга (криотерапия, IV-терапия, диагностика)
  • Пространства для улучшения сна Соляные и float-зоны
  • Luxury SPA с хаммамом
  • Крытые и открытые бассейны
  • Фитнес-центр
  • Теннисные корты
  • Зоны для йоги и медитаций
  • Коворкинг
  • Кафе & Рестораны
  • Маркет & Аптека
  • Детская игровая площадка
  • Образовательный wellness-центр для детей

 

Lifestyle-сервис: Услуги консьержа, клининг и эксклюзивный трансфер в Батуми на яхте несколько раз в день.

 

Комплекс расположен в тихом зеленом районе Кобулети. Вы получаете доступ к 10+ километрам чистых пляжей и реликтовой природе, находясь всего в шаге от главных точек притяжения:

  • Собственный частный пляж
  • 15 км до центра Батуми и 35 минут до международного аэропорта.
  • В радиусе 5–10 минут: Ботанический сад, курорт Цихисдзири, Крепость Петра и вечнозеленый Национальный парк Мтирала.

 

Цены на недвижимость здесь на 10–30% ниже, чем в Батуми, что обеспечивает комфортный порог входа для инвесторов. Проект демонстрирует высокую капитализацию. С момента старта продаж Блока А средняя цена квадратного метра выросла на 28,9% (с $1080 до $1490) за год. Планировки:

 

  • Студия - площадь от 35 кв. / Цена от $43,750 (без отделки) - от $65,450 под ключ
  • С 1 спальней - площадь от 51.4 кв. / Цена от $62,200 (без отделки) - от $94,050 под ключ
  • С 2 спальнями - площадь от 82.6 кв. / Цена от $100,000 (без отделки) - от $151,200 под ключ

 

Кроме того, это 7 500 кв. м рекреационных зон, 4 000 кв. м озелененных террас и ваш личный оазис спокойствия. Выбирайте высокое качество жизни и разумные инвестиции!

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.4
Цена за м², USD 1,210
Цена квартиры, USD 62,200
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 82.6
Цена за м², USD 1,211
Цена квартиры, USD 100,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.0
Цена за м², USD 1,250
Цена квартиры, USD 43,750

Местонахождение на карте

Кобулети, Грузия
Еда и напитки
Транспорт

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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