Жилой комплекс Kobuleti Resort

Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв. м реализованной недвижимости в Грузии. Комплекс предлагает эксклюзивную инфраструктуру, закрывающую все потребности резидентов в здоровье, отдыхе и комфорте:

Клиника биохакинга (криотерапия, IV-терапия, диагностика)

(криотерапия, IV-терапия, диагностика) Пространства для улучшения сна Соляные и float-зоны

Luxury SPA с хаммамом

с хаммамом Крытые и открытые бассейны

Фитнес-центр

Теннисные корты

Зоны для йоги и медитаций

Коворкинг

Кафе & Рестораны

Маркет & Аптека

Детская игровая площадка

Образовательный wellness-центр для детей

Lifestyle-сервис: Услуги консьержа, клининг и эксклюзивный трансфер в Батуми на яхте несколько раз в день.

Комплекс расположен в тихом зеленом районе Кобулети. Вы получаете доступ к 10+ километрам чистых пляжей и реликтовой природе, находясь всего в шаге от главных точек притяжения:

Собственный частный пляж

15 км до центра Батуми и 35 минут до международного аэропорта.

до центра Батуми и до международного аэропорта. В радиусе 5–10 минут: Ботанический сад, курорт Цихисдзири, Крепость Петра и вечнозеленый Национальный парк Мтирала.

Цены на недвижимость здесь на 10–30% ниже, чем в Батуми, что обеспечивает комфортный порог входа для инвесторов. Проект демонстрирует высокую капитализацию. С момента старта продаж Блока А средняя цена квадратного метра выросла на 28,9% (с $1080 до $1490) за год. Планировки:

Студия - площадь от 35 кв. / Цена от $43,750 (без отделки) - от $65,450 под ключ

- площадь от 35 кв. / Цена от $43,750 (без отделки) - от $65,450 под ключ С 1 спальней - площадь от 51.4 кв. / Цена от $62,200 (без отделки) - от $94,050 под ключ

- площадь от 51.4 кв. / Цена от $62,200 (без отделки) - от $94,050 под ключ С 2 спальнями - площадь от 82.6 кв. / Цена от $100,000 (без отделки) - от $151,200 под ключ

Кроме того, это 7 500 кв. м рекреационных зон, 4 000 кв. м озелененных террас и ваш личный оазис спокойствия. Выбирайте высокое качество жизни и разумные инвестиции!