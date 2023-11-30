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Земельные участки в Аджарской Автономной Республике, Грузия

5 объектов найдено
Земельные участки 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Батуми, Грузия
Земельные участки 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 500 м²
💰Инвестиционное предложение!💰 🔥Земля под посёлок вилл "Botanical Hi-Tech"🔥 📍Точный Адрес: …
€364,213
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Земельные участки в Батуми, Грузия
Земельные участки
Батуми, Грузия
Площадь 495 м²
Не сельскохозяйственный земельный участок на первой линии от моря, в курортном городе Кобуле…
€160,000
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Земельные участки в Батуми, Грузия
Земельные участки
Батуми, Грузия
Площадь 802 м²
Несельскохозяйственный земельный участок с коммерческим помещением в поселке Тхилнари. Тхилн…
€72,000
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Земельные участки в Гонио, Грузия
Земельные участки
Гонио, Грузия
Площадь 1 600 м²
€75,574
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Земельные участки с видом на море в Батуми, Грузия
Земельные участки с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 1 741 м²
Hello. We offer you a plot of land of 1741 sq. m. Located at the address Batumigoris 13b. Pa…
€163,896
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