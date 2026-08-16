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Квартиры в Варе, Франция

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Toulon
475
La Seyne sur Mer
160
Ла-Валет-дю-Вар
136
Brignoles
112
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650 объектов найдено
Квартира 1 комната в Toulon, Франция
Квартира 1 комната
Toulon, Франция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 4/10
🔥 Инвестиция №1 во Франции 2024 — Тулон / Ла Валетт Гарантированный доход, нулевая налоговая…
$111,605
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Квартира 2 спальни в Hyeres, Франция
Квартира 2 спальни
Hyeres, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
Йер-ле-Пальмье — это классифицированный морской курорт, столица яхтинга, часть метрополии Ту…
$251,748
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Квартира 4 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 4 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Новые квартиры от 2 до 4 комнат с террасой или садом. Бриньоль извлекает выгоду из хорошего …
$297,449
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Bormes les Mimosas, Франция
Квартира 2 спальни
Bormes les Mimosas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$372,276
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$246,906
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Квартира 3 спальни в Bormes les Mimosas, Франция
Квартира 3 спальни
Bormes les Mimosas, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$507,523
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Le Lavandou, Франция
Квартира 3 спальни
Le Lavandou, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Ваш новый адрес в красивой жилплощади с современной архитектурой, откуда вы сможете насладит…
$507,871
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 9
| Апартаменты
$109,522
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$231,270
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$288,169
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Новые квартиры от 2 до 4 комнат с террасой или садом. Бриньоль извлекает выгоду из хорошего …
$280,021
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$367,939
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
В самом сердце зеленого Прованса и его великолепных деревень откройте для себя нашу новую жи…
$231,220
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$107,467
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$440,364
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$104,941
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
В самом сердце зеленого Прованса и его великолепных деревень откройте для себя нашу новую жи…
$268,147
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Новые квартиры от 2 до 4 комнат с террасой или садом. Бриньоль извлекает выгоду из хорошего …
$218,439
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Квартира 1 спальня в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 1 спальня
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$174,287
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 10
| Апартаменты
$132,488
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Квартира 2 спальни в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 9
| Апартаменты
$166,437
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$322,430
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$151,289
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$304,514
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
В самом сердце зеленого Прованса и его великолепных деревень откройте для себя нашу новую жи…
$243,121
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Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$133,841
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Квартира 3 спальни в Hyeres, Франция
Квартира 3 спальни
Hyeres, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Йер-ле-Пальмье — это классифицированный морской курорт, столица яхтинга, часть метрополии Ту…
$425,065
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$253,738
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Квартира 3 спальни в Hyeres, Франция
Квартира 3 спальни
Hyeres, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Йер-ле-Пальмье — это классифицированный морской курорт, столица яхтинга, часть метрополии Ту…
$373,748
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$197,561
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