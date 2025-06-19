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Квартиры-студии в Страсбурге, Франция

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14 объектов найдено
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$101,760
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$150,041
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 6
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$92,519
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$95,869
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 11
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$84,665
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
| Студия
$219,459
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
| Студия
$213,684
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 13
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$90,440
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
| Студия
$196,358
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$156,971
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
| Студия
$198,668
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$158,704
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$151,773
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$88,477
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Параметры недвижимости в Страсбурге, Франция

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