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Квартиры-студии в Бордо, Франция

Cenon
3
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21 объект найдено
Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
| Студия
$233,564
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$85,474
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Студия
$94,136
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$105,109
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$102,915
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$97,140
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
| Студия
$277,120
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$166,963
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$95,638
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
| Студия
$87,206
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$100,489
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Студия
$200,840
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$100,489
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$204,527
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$105,109
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$213,745
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$216,511
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
| Студия
$231,490
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
| Студия
$222,272
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Этаж 1
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$85,820
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Студия
$205,795
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Параметры недвижимости в Бордо, Франция

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