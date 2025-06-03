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Квартиры-студии в Монпелье, Франция

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26 объектов найдено
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
| Студия
$228,746
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 2
| Студия
$198,651
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$183,546
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
| Студия
$174,506
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Студия
$195,676
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Студия
$188,467
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
| Студия
$177,481
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Студия
$263,190
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Студия
$188,467
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$186,636
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Студия
$191,328
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
| Студия
$213,985
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$194,646
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
| Студия
$192,701
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
| Студия
$237,443
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Студия
$199,567
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Студия
$191,328
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
| Студия
$219,020
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
| Студия
$174,506
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
| Студия
$174,506
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Студия
$191,328
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
| Студия
$239,617
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
| Студия
$171,531
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$183,546
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
| Студия
$177,481
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
| Студия
$238,358
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Параметры недвижимости в Монпелье, Франция

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