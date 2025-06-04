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Квартиры-студии в Гранде-Эсте, Франция

Страсбург
14
Нанси
3
Metz
8
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25 объектов найдено
Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
| Студия
$216,275
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 6
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$91,177
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
| Студия
$127,261
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Студия
$200,339
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
| Студия
$195,786
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Студия
$152,531
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
| Студия
$210,584
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
| Студия
$193,509
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$94,478
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$156,401
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$149,571
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
| Студия
$111,894
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
| Студия
$221,284
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Студия
$107,569
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Студия
$141,831
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
| Студия
$113,829
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 11
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$83,437
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$100,283
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Студия
$138,644
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
| Студия
$161,182
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
| Студия
$184,403
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 13
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$89,128
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$147,864
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
В двух шагах от Страсбургского университета и парка Цитадель, эта жилплощадь сочетает в себе…
$87,193
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Студия 1 спальня в Страсбург, Франция
Студия 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Студия
$154,694
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Параметры недвижимости в Гранде-Эсте, Франция

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