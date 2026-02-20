Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
18
Антиб
9
Grasse
47
Draguignan
31
5 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
