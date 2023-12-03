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Жильё в Nimes, Франция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€243,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
€169,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Nimes, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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