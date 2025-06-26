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Жильё в Кондоме, Франция

квартиры
14
14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 2 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$154,776
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$197,513
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$204,443
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Квартира 4 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 4 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 1
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$231,010
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$218,304
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Квартира 4 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 4 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$231,010
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$202,133
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$207,909
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Квартира 2 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 2 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$154,776
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$198,668
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Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 2
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$185,963
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Квартира 2 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 2 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$154,776
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 2 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$159,397
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Route de Mont de Marsan, Франция
Квартира 3 спальни
Route de Mont de Marsan, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Новая программа в Мон-де-Марсан из 33 номеров - каждый номер имеет экстерьер, либо уровень с…
$205,599
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Параметры недвижимости в Кондоме, Франция

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