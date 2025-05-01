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Жильё в Beziers, Франция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Sauvian, Франция
Квартира 1 комната
Sauvian, Франция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
🔑Kваpтиpа с рeмонтом и мебелью 💰Пoдxoдит для инвеcтиций и пpoживaния 🪙Pассрочка 0% дo …
$170,971
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Параметры недвижимости в Beziers, Франция

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