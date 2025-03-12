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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и красивым видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция

Эз, Франция
от
$466,582
;
9
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ID: 21634
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In CRM: 2391140
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Деревня
    Эз

О комплексе

Между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, будет построен этот исключительный комплекс с бассейном. Ландшафтный сад с террасами повторяет крутой рельеф. Подземная парковка и услуги высокого класса дополняют эту прекрасную резиденцию.

22 квартиры имеют от 2 до 5 комнат, в основном выходят на южную сторону, из большинства открывается потрясающий вид на море. Каждая квартира имеет балкон, частный сад или террасу.

Расположение и объекты поблизости

Рядом с комплексом находится отделение жандармерии, пожарная станция, школа английского языка, ясли, детский сад, автобусная остановка, парк и магазины. До центра Эза всего 900 м, Монако - 8,5 км, Ницца - 12 км, аэропорт - 20 км.

Местонахождение на карте

Эз, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и красивым видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$466,582
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