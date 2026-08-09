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Виллы в Приморских Альпах, Франция

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Канны
15
Антиб
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Grasse
39
Ницца
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59 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА — НОВЫЙ ЭТАЛОН ULTRA-LUXUR…
Цена по запросу
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Вилла в Ванс, Франция
Вилла
Ванс, Франция
Редкая возможность — исключительное соотношение цены и качества на Французской Ривьере Эл…
$1,16 млн
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Вилла 8 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 8 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на море в традиционном стиле недалеко от центра города Вильфранш-сюр-Мер. Ц…
$20,55 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 80 м²
Элегантная вилла в Le Cannet, живописном городе, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазур…
$563,527
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
$7,76 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Загородное поместье 118 гектар, расположено посреди природы и леса, в тихом уединенном месте…
$2,05 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Продажа виллы в закрытом домене недалеко от моря на престижном мысе Антиб – Cap d’Antibes. В…
$7,65 млн
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$1,03 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Эта великолепная вилла в стиле бель-эпок с садом и бассейном расположена в центре города Кан…
$3,55 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Одноуровневая вилла в стиле Прованс, идеально расположена в центре престижного района Канн, …
$1,98 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Вилла на аренду и продажу с видом на море. Расположена в престижном районе на холмах Канн. П…
$3,64 млн
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Вилла площадью 390 кв.м. расположена в частном закрытом домене в Грассе. Отличается подлинно…
$3,77 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Вилла с красивым видом на бухту Ангелов, расположена в одном из самых престижных районов Ниц…
$7,98 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Новая вилла, идеально расположена в самом сердце Кап д'Антиб, всего в 200 метрах от моря и н…
$3,99 млн
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 5
Площадь 151 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$761,052
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Очаровательный дом,  построенный на участке площадью 1800 кв.м, расположенный в тихом районе…
$2,44 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Расположенный в самом сердце старой деревни Сен-Тропе, в нескольких шагах от магазинов и зна…
$3,71 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла в современном стиле расположена в зеленом районе Мужен, в закрытом охраняемом посёлке.…
$5,82 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Большая вилла, расположенная в живописной местности недалеко от средневековой деревушки Муже…
$13,81 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Двухэтажный дом, жилой площадью 450 кв.м., расположен на территории закрытой резиденции в Му…
$4,07 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла в калифорнийском стиле, с красивым видом на море, удобно расположена в Каннах, недалек…
$3,20 млн
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$987,624
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$749,433
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Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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