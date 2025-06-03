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Виллы с видом на горы в Приморских Альпах, Франция

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3 объекта найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
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Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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