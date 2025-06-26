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Жильё в Сержах, Франция

квартиры
13
13 объектов найдено
Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$85,589
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$105,456
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Студия
$89,632
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$99,796
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$95,291
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Студия
$100,489
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$81,200
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$88,246
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$100,027
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$86,282
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$89,978
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$95,869
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$79,698
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