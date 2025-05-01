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Квартиры возле озера в Материковой Финляндии, Финляндия

Хельсинки
133
Турку
23
Тампере
18
Эспоо
33
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Терво, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Терво, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
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$33,398
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$175,704
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,949
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$125,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,776
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Материковой Финляндии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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