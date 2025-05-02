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Квартиры в Turku sub region, Финляндия

Турку
25
Каарина
4
Наантали
3
Райсио
3
Квартира Удалить
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36 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
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$133,130
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Паймио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Паймио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$278,365
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$176,272
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$242,568
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Рюмяттюля, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Рюмяттюля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
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$72,206
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$200,824
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,641
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$334,349
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Turku sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,669
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Райсио, Финляндия
Квартира 1 комната
Райсио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$133,898
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,362
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$185,029
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/7
Просторный застекленный балкон и еще одна огороженная открытая терраса венчают качественную …
$348,621
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Площадь таунхауса в отличном месте в Терасраутеле! Это дом, планировка которого работает. На…
$285,441
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,105
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$136,469
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Райсио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$208,139
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,210
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,694
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
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$122,976
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
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$213,234
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Empo, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Empo, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
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$206,713
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/7
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$85,293
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Квартира 4 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Каарина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
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$315,868
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Каарина, Финляндия
Квартира 5 комнат
Каарина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
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$334,894
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Empo, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Empo, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$165,268
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$250,941
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Turku sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$230,158
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
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$315,859
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$59,137
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Типы недвижимости в Turku sub region

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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Turku sub region, Финляндия

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