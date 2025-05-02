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Квартиры в Сипоо, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Сипоо, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Сипоо, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$214,939
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Lansi Taasjarvi, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Lansi Taasjarvi, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,605
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Nikkila, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Nikkila, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$157,934
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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