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Квартиры в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
26
Хамина
4
Квартира Удалить
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30 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/3
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$98,505
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
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$58,877
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
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$283,173
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
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$20,947
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/6
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$123,959
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
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$153,414
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
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$153,636
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
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$89,842
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
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$45,376
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$36,392
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
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$79,038
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
$37,529
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,155
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
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$73,596
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/5
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$104,733
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Квартира 3 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
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$26,157
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Квартира 3 комнаты в Каренкулма, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Каренкулма, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
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$115,999
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Хусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Хусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$19,333
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,783
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/7
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$301,369
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
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$50,946
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 8 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 8 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2/6
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$328,663
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
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$33,549
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Квартира 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,728
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$85,293
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$19,333
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,791
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
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$32,980
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
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$50,607
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,819
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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