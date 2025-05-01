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Квартиры в Southern Pirkanmaa, Финляндия

Валкеакоски
12
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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/3
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$56,293
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,752
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Tyry, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tyry, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$55,725
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,924
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Просторный и стильный дом с террасами в Юханнусвуори, Валкеакоски!Приглашаем посетить эту за…
$213,975
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$163,029
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,725
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$125,097
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,842
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Karjenniemi, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Karjenniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,776
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Акаа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Акаа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Этот уютный и отремонтированный дом в спокойной сельской местности предлагает жилье с террас…
$112,082
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,862
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Типы недвижимости в Southern Pirkanmaa

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Southern Pirkanmaa, Финляндия

с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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