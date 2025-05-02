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Квартиры в Tampere sub region, Финляндия

Тампере
18
Нокиа
3
Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/8
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$289,954
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,664
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
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$94,391
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$293,895
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/1
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$72,457
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$320,416
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$186,508
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,720
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/7
Ремонт квартиры!В 2013 году строительная компания провела ремонт трубопроводов (традиционный…
$77,847
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Квартира 3 комнаты в Pakinmaki, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Pakinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$176,666
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,952
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Kuokkala, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuokkala, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$118,842
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$397,784
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить этот очаровательный дуэт, расположенный в популярном районе Эпиля в Тамп…
$134,259
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,514
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$50,770
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Жемчужина верхнего этажа в Таммеле! Этот таунхаус расположен в удобном месте на улице Таммел…
$156,823
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Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Отремонтированный треугольник от Nokia!Это самый большой и один из самых больших треугольник…
$201,952
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$293,408
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
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$112,482
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$261,060
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Квартира 5 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
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$203,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Многоквартирный дом в треугольнике от самого верхнего расположения, недалеко от центра город…
$298,979
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать на Тобогган-стрит! Этот светлый и ухоженный дом с террасами площадью 83 м² …
$235,799
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,516
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Типы недвижимости в Tampere sub region

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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