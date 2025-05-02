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Квартиры в Ваасе, Финляндия

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
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$122,976
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
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$166,977
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$117,335
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,194
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,668
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,704
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,704
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,548
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,590
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$87,568
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$101,214
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,802
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$152,839
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$129,645
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,507
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Ваасе, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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