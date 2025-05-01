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Производственные здания в Финляндии

Материковая Финляндия
6
Пирканмаа
3
Tampere sub region
3
Производство Удалить
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6 объектов найдено
Производство 599 м² в Нокиа, Финляндия
Производство 599 м²
Нокиа, Финляндия
Площадь 599 м²
Этаж 1/1
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$398,924
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 4 721 м² в Kuopio sub region, Финляндия
Производство 4 721 м²
Kuopio sub region, Финляндия
Площадь 4 721 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,19 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 135 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 135 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
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$335,486
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 120 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 120 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
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$245,644
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 531 м² в Kyronlahti, Финляндия
Производство 531 м²
Kyronlahti, Финляндия
Площадь 531 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$392,348
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 396 м² в Uusikyla, Финляндия
Производство 396 м²
Uusikyla, Финляндия
Площадь 396 м²
Этаж 1/2
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$340,795
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Финляндии

коммерческая недвижимость
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