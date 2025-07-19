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Квартиры в Сиунтио, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Сиунтио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Редко доступен новый полуотдельный дом 4h, k, s, навес недалеко от центра Сюнтио. Сиунтио - …
$399,326
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сиунтио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Редко доступен новый 1-уровень 4h, k, s, навес рядом с центром Сюнтио. Сиунтио - тихий сельс…
$347,985
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Сиунтио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Редко предлагается новый 1-уровневый треугольник около центра Сюнтио. Сиунтио - тихий сельск…
$299,959
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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