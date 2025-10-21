Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Финляндия
  3. Лието
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Лието, Финляндия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лието, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Лието, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$160,954
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Лието, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Лието, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,414
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
