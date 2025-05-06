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Квартиры в Торнио, Финляндия

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26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/8
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$302,219
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$328,351
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
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$94,783
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,005
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$38,610
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$299,323
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$174,758
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,166
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Торнио, Финляндия
Квартира 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$281,929
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,060
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$220,215
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Kaakamo, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Kaakamo, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$70,090
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,935
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$197,918
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$138,700
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,636
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$33,079
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$316,756
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,723
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$427,989
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
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$85,186
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$299,974
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
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$89,906
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$74,403
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$313,340
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$164,176
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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