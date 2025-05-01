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Квартиры в Fell Lapland sub region, Финляндия

Киттиля
6
Sirkka
6
Колари
3
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
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$191,332
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Колари, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$172,063
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$64,532
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Колари, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$202,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 10 комнат в Колари, Финляндия
Квартира 10 комнат
Колари, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Этаж 1/1
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$215,107
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,786
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$549,090
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$373,015
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$277,375
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Fell Lapland sub region

однокомнатные

Параметры недвижимости в Fell Lapland sub region, Финляндия

с террасой
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