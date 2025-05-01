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Квартиры в Материковой Финляндии, Финляндия

Хельсинки
133
Турку
23
Тампере
18
Эспоо
33
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696 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
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$138,688
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Квартира 3 комнаты в Tullisilta, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tullisilta, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/7
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$89,439
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Терво, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Терво, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
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$33,398
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
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$124,640
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$208,314
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$243,411
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,047
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$50,946
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/9
6-этажная большая двухуровневая квартира с потрясающим видом уже в продаже! Из угловой кварт…
$395,118
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$152,839
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Каарина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$317,577
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,871
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
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$123,404
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
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$180,011
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$123,959
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Керава, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$167,557
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$164,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/9
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$293,408
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
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$224,164
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
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$202,654
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Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Каренкулма, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Каренкулма, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
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$115,999
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$362,780
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$164,161
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,836
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$165,049
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$39,803
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Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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$83,213
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Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
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$123,959
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Типы недвижимости в Материковой Финляндии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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