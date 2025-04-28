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Квартиры в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
29
Kemi Tornio sub region
49
Rovaniemi sub region
29
Торнио
25
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92 объекта найдено
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
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$68,171
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
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$89,906
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
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$139,183
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/8
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$329,493
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
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$36,358
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$17,059
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$197,918
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$200,423
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Кеми, Финляндия
Квартира 1 комната
Кеми, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$21,608
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$243,030
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Новый дом на лето!Идеально расположенный дом для семьи с детьми или для тех, кому нужно мест…
$143,159
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/2
В хорошем состоянии, в 2021-2022 годах полностью отремонтированная трехкомнатная квартира. П…
$22,610
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$25,019
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$218,034
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
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$96,954
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$130,783
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Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/7
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$257,914
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
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$260,982
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Квартира 10 комнат в Колари, Финляндия
Квартира 10 комнат
Колари, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Этаж 1/1
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$215,875
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
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$186,675
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
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$124,005
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/4
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$292,340
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
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$67,097
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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$83,510
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$51,176
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,166
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$299,974
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$133,455
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Квартира 2 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,411
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Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
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$107,723
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Типы недвижимости в Лапландии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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