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Квартиры в Северная Карелия, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Потрясающий таунхаус в самом престижном жилом районе Йоэнсуу — современная роскошь и близост…
$348,177
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,111
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

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