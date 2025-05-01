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Квартиры в Оулу, Финляндия

Оулунсало
3
Квартира Удалить
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47 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
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$124,640
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
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$191,332
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/8
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$281,904
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/16
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$213,975
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Jaali, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jaali, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Этот таунхаус предлагает практичную жизнь в тихом районе, а также является отличным местом д…
$62,155
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Haukipudas, Финляндия
Квартира 1 комната
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$78,296
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,549
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,707
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,906
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/13
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$178,152
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$236,618
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,707
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$312,741
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Haukipudas, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,011
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$242,232
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,725
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$38,701
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$47,550
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$253,605
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/3
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$84,911
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/3
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$186,508
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$214,939
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
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$123,404
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$140,273
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$129,064
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,057
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,919
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$180,011
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Оулу

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двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Оулу, Финляндия

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с видом на море
Недорогая
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