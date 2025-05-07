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Квартиры в Туусуле, Финляндия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Туусула, Финляндия
Квартира 1 комната
Туусула, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$65,960
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Туусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$95,528
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Туусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в этот прекрасный дуэт!Двор зеленый и спокойный. Здесь вы можете повеселить…
$112,277
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Туусула, Финляндия
Квартира 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$565,921
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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