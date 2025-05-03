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Квартиры с бассейном в Финляндии

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Тампере
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
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$312,741
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,816
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
Этот трапециевидный треугольник расположен в доме с террасой, который считается скульптурным…
$191,014
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,763
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,501
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,017
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$107,723
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/5
Отремонтируйте свой дом сверху. Из апартаментов с седьмого этажа на запад и восток открывают…
$231,704
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Торнио, Финляндия
Квартира 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$38,542
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Финляндии

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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Финляндии

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
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