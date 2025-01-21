Квартира в новостройке EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development

О проекте:
Majra Resort — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом на частный пляж в престижном районе Аль-Ахъя Хургады. Проект занимает 15,000 м² и состоит из шести V-образных зданий с панорамными видами на море. Элегантная архитектура, доступ к пляжу и высококлассные удобства создают идеальные условия для роскошной прибрежной жизни.
Ключевые особенности:
Шесть V-образных корпусов с панорамным видом на море
Частный пляж (100 метров) и несколько бассейнов
Престижное расположение между Эль-Гуной и центром Хургады
Создан для роскошной жизни, комфорта и инвестиций
Типы апартаментов:
Majra предлагает 320 полностью готовых к заселению квартир с элегантной планировкой и захватывающими видами.
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Пентхаусы
Локация:
Частный пляж на берегу Красного моря
Район Аль-Ахъя, между Эль-Гуной и Хургадой
Напротив променад Мамша
20 минут от международного аэропорта Хургады
В окружении отелей класса люкс, магазинов и развлечений
Удобства:
Частный пляж и несколько бассейнов (включая один с подогревом)
Спа, фитнес-центр и клуб
Водные виды спорта и детская площадка
Круглосуточная охрана и консьерж-сервис
Управление недвижимостью и полное обслуживание на территории
Платёжный план:
Majra Resort предлагает гибкие схемы оплаты: 25% первоначальный взнос и рассрочка до 5 лет. Доступны скидки за досрочную или полную оплату. Планы подходят как для проживания, так и для инвестиций, без скрытых комиссий.
О нас:
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