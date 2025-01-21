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  4. Квартира в новостройке EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development

Квартира в новостройке EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development

Хургада, Египет
от
$61,657
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27077
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Majra Resort — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом на частный пляж в престижном районе Аль-Ахъя Хургады. Проект занимает 15,000 м² и состоит из шести V-образных зданий с панорамными видами на море. Элегантная архитектура, доступ к пляжу и высококлассные удобства создают идеальные условия для роскошной прибрежной жизни.

Ключевые особенности:

  • Шесть V-образных корпусов с панорамным видом на море

  • Частный пляж (100 метров) и несколько бассейнов

  • Престижное расположение между Эль-Гуной и центром Хургады

  • Создан для роскошной жизни, комфорта и инвестиций

Типы апартаментов:
Majra предлагает 320 полностью готовых к заселению квартир с элегантной планировкой и захватывающими видами.

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Пентхаусы

Локация:

  • Частный пляж на берегу Красного моря

  • Район Аль-Ахъя, между Эль-Гуной и Хургадой

  • Напротив променад Мамша

  • 20 минут от международного аэропорта Хургады

  • В окружении отелей класса люкс, магазинов и развлечений

Удобства:

  • Частный пляж и несколько бассейнов (включая один с подогревом)

  • Спа, фитнес-центр и клуб

  • Водные виды спорта и детская площадка

  • Круглосуточная охрана и консьерж-сервис

  • Управление недвижимостью и полное обслуживание на территории

Платёжный план:
Majra Resort предлагает гибкие схемы оплаты: 25% первоначальный взнос и рассрочка до 5 лет. Доступны скидки за досрочную или полную оплату. Планы подходят как для проживания, так и для инвестиций, без скрытых комиссий.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0 – 67.0
Цена за м², USD 1,235 – 1,285
Цена квартиры, USD 61,657 – 82,753
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 89.0
Цена за м², USD 1,235
Цена квартиры, USD 109,925

Местонахождение на карте

Хургада, Египет

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Цена по запросу
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Квартира в новостройке EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development
Хургада, Египет
от
$61,657
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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