Квартира в новостройке EG-104 With Direct access to private beach Majra Resort is a premium residential development

О проекте:

Majra Resort — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом на частный пляж в престижном районе Аль-Ахъя Хургады. Проект занимает 15,000 м² и состоит из шести V-образных зданий с панорамными видами на море. Элегантная архитектура, доступ к пляжу и высококлассные удобства создают идеальные условия для роскошной прибрежной жизни.

Ключевые особенности:

Шесть V-образных корпусов с панорамным видом на море

Частный пляж (100 метров) и несколько бассейнов

Престижное расположение между Эль-Гуной и центром Хургады

Создан для роскошной жизни, комфорта и инвестиций

Типы апартаментов:

Majra предлагает 320 полностью готовых к заселению квартир с элегантной планировкой и захватывающими видами.

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Пентхаусы

Локация:

Частный пляж на берегу Красного моря

Район Аль-Ахъя, между Эль-Гуной и Хургадой

Напротив променад Мамша

20 минут от международного аэропорта Хургады

В окружении отелей класса люкс, магазинов и развлечений

Удобства:

Частный пляж и несколько бассейнов (включая один с подогревом)

Спа, фитнес-центр и клуб

Водные виды спорта и детская площадка

Круглосуточная охрана и консьерж-сервис

Управление недвижимостью и полное обслуживание на территории

Платёжный план:

Majra Resort предлагает гибкие схемы оплаты: 25% первоначальный взнос и рассрочка до 5 лет. Доступны скидки за досрочную или полную оплату. Планы подходят как для проживания, так и для инвестиций, без скрытых комиссий.

О нас:

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