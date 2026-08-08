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RA VILLAS LLC

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ravillas.com
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

Застройщик

Услуги

Стротельство домов и таунхаусов, продажа

Наши партнеры
1 агентство
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